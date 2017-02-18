بري استقبل البطل علي جواد ونوه على ابطال لبنان

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم في عين التينة، وفي حضور عقيلته رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين السيدة رندة عاصي بري، البطل العالمي البارالمبي البريطاني اللبناني الاصل علي جواد من بلدة الغازية الجنوبية، والذي حاز على بطولات وميداليات ذهبية وفضية عالمية منذ العام 2008 وحتى العام الحالي، وحل في المرتبة الثانية في الالعاب البارالمبية في رفع الاثقال في ريو دي جينيرو عام 2016 وفي المرتبة الاولى في اوروبا في هنغاريا عام 2015.

وقد نوه الرئيس بري بالابطال “الذين يرفعون اسم لبنان ويمثلون بلادهم في ارقى المحافل في العالم وأهمها”، مشيدا برعاية بريطانيا لجواد ولأمثاله من الابطال اللبنانيي الأصل.

وكان البطل علي جواد ضيف شرف لحفل العشاء الخيري الذي أقامته الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين برئاسة السيدة بري لدعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة وتشجيعها في قاعة بافيون رويال- بيال في وسط بيروت مساء امس.

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