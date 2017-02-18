فيون يتراجع عن تعهده بالتخلي عن حملته الإنتخابية

أوضح مرشح اليمين إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون أنه لن يتخلى عن حملته في حال توجيه الاتهام إليه في شأن الوظائف الوهمية لزوجته، وذلك بعد أن كان وعد عكس ذلك في بداية هذه القضية المدوية.

وأكد فيون لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أنه “كلما اقتربنا من تاريخ الانتخابات الرئاسية، بات من المعيب أكثر حرمان اليمين من مرشح. وأنا أترك الأمر بين يدي الاقتراع العام. وقراري واضح: أنا مترشح وسأمضي حتى الفوز”.

وكان فيون وعد في مرحلة سابقة بالانسحاب من السباق إذا وجه إليه الاتهام رسمياً في التحقيق الذي يتولاه أحد القضاة. وشن محاموه مذاك هجوماً مضاداً محاولين ضرب صدقية النيابة العامة المالية التي فتحت التحقيق، معتبرين أن الإجراء غير قانوني”.

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