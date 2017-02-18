“أنا أكره زوجي”.. العبارة الأكثر بحثاً على “غوغل”!

18 فبراير, 2017 - 8:58 مساءً المصدر: وكالات
“أنا أكره زوجي”.. العبارة الأكثر بحثاً على “غوغل”!

جاءت مصر و12 دولة عربية أخرى، ضمن الدول الـ 18 الأكثر بحثا عن عبارة “أنا أكره زوجي”، خلال شهر واحد على محرك البحث “غوغل”.
تضمنت القائمة الكثير من الدول العربية إلى جانب مصر، وهي تونس، المغرب، المملكة العربية السعودية، عمان، الجزائر، البحرين، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، ليبيا، الكويت، قطر، ولبنان.
تضمنت القائمة أيضا بعض الدول الأوروبية والأفريقية مثل لوكسمورغ، تشاد، زامبيا، زيمبابوي، وجاءت فرنسا على رأس الدول التي تصدرت البحث عن هذه العبارة، وفقا لخريطة تفاعلية تم جمعها عبر موقع Slots.info.
وشملت قائمة أكثر دول بحثا عن “أحب زوجي” 13 دولة، أما الدولة الوحيدة التي بحثت بشكل كبير عن كلمة “أنا أحب زوجتي” فهي كينيا، بحسب مجلة “ماري كلير” البريطانية.

المصدر: وكالات
18 فبراير, 2017

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل