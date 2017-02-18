تقدمٌ مستمر للجيش السوري في ريف حلب الشرقي

احكمت وحدات من الجيش السوري سيطرتها على قرى ( مغارة أبو جبار -; مشرفة أبو جبار -; بيجان -; تل بيجان الاستراتيجي -; رسم الكما -; رسم الكبير -; شويلخ -; تل حميمة الاستراتيجي ) في ريف حلب الشرقي بعد معارك عنيفة مع ارهابيي داعش، كما طهر الجيش عشرات الكيلو مترات من الخنادق والمتاريس والسواتر التي اقامها تنظيم داعش لعرقلة تقدم الجيش في المنطقة.

في الاثناء فككت وحدات الهندسة مئات العبوات الناسفة التي زرعها ارهابيو التنظيم في القرى المحررة والأراضي الزراعية.

هذا وسيطرت وحدات الجيش السوري على “طرفة الغربية” بريف حمص الشرقي اثر اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش، من جهة اخرى استهدف الطيران السوري مواقع المجموعات المسلحة في حي الوعر القديم في مدينة حمص محققا اصابات كبيرة.

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