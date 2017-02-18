وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تسيطر على المجبل والرمل وعدة نقاط أخرى من مثلث تدمر بريف حمص الشرقي

18 فبراير, 2017 - 9:20 مساءً
18 فبراير, 2017
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