محافظ درعا: الوضع الأمني والميداني بدرعا تحت السيطرة

أكد محافظ درعا اللواء محمد خالد الهنوس أن الوضع الأمني والميداني والخدمي في مدينة درعا مستقر وتحت السيطرة، مبيناً أن محاولة الخرق التي حاول مسلحو جبهة النصرة والميليشيات المسلحة المنضوية تحت لوائها إحداثها لم ولن يكتب لها النجاح.

وأضاف الهنوس أن جنون المعسكر الداعم للإرهاب في سوريا بأقطابه الدولية والإقليمية وعلى رأسها “إسرائيل” والأنظمة الخليجية الممولة للإرهابيين كالسعودية وقطر، والذي سببه التقدم في العمل السياسي سواء في مؤتمر أستانا أو غيرها من المساعي السياسية، دفع هذا المعسكر للايعاز إلى أدواته في الجنوب السوري لشن هجوم مفاجئ على مدينة درعا لكن هذا الهجوم لم يحقق شيئاً على الأرض.

وأوضح الهنوس أن الجيش السوري استطاع التصدي للهجوم وتدمير عتاد المسلحين وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح، ويتابع ملاحقة فلولهم في منطقة “المنشية”، ويرد على مصادر القذائف التي تستهدف المدنيين في المدينة، كما أن الجيش السوري دمر مستشفيات المسلحين الميدانية ما أجبرهم على نقل جرحاهم إلى أماكن بعيدة داخل الحدود وخارجها،

منوهاً الى أن الحدود مع الدول المجاورة مازالت مفتوحة أمام تحركات المسلحين ولو أن الأردن قد صرح بعدم استقباله لجرحاهم بشكل رسمي لكن ماتزال هناك معابر ربما تكون غير شرعية، إضافة إلى نقل الجرحى بعد الإصابات إلى مستشفيات العدو الصهيوني خارج الحدود.

وختم الهنوس مؤكداً أن تسارع عجلة المصالحات الوطنية في الجنوب السوري وباقي المحافظات، وفقدان الإرهابيين لمساحات واسعة من مناطق انتشارهم سابقا بفضل بطولات الجيش السوري وفقدان المسلحين للحاضنة الشعبية التي كشفت حقيقة اطماعهم وتوجهاتهم التدميرية والتخريبية للوطن كسرت شوكة الإرهاب في سوريا الذي بات مكشوفا ومرفوضا عالمياً.