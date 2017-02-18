الحكومة السورية: اعلام الدول الصديقة كشف زيف الإعلام الغربي

أطلقت مجلة “مرايا” اللبنانية، اليوم السبت، إصدرا جديدا لها في العاصمة السورية دمشق، بعنوان “سورية تنتصر” بحضور إعلاميين من روسيا وإيران ولبنان.

في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، أعرب رئيس تحرير مجلة “مرايا” فادي بودية، عن إيمانه بأن سوريا بدأت مرحلة الانتصار والتعافي، مشيرا إلى اهتمام كادر المجلة بإضاءة مقومات الصمود السوري في مواجهة الإرهاب والتدمير الممنهج الذي تعرضت له سورية ونقل واقع الحياة فيها.

والتقى رئيس الحكومة السورية المهندس عماد خميس، وفداً إعلامياً من المشاركين في إطلاق إصدار “سورية تنتصر” بحضور الدبلوماسي الفرنسي الدكتور ميشال ريمبو مؤلف كتاب “عاصفة على الشرق الأوسط الكبير”.

وثمّن خميس، خلال اللقاء الدور الإعلامي الكبير الذي قدمته وسائل إعلام الدول الصديقة في كشف زيف الإعلام الغربي الذي استهدف المنطقة بالكامل، عبر عرض الرؤية الحقيقية لما جرى في سوريا وبيان أن ما حصل تم الإعداد المسبق والممنهج له.

وأكد رئيس الحكومة أن سوريا منفتحة على كل المبادرات التي تحقن دماء السوريين وتخفف معاناتهم المستمرة منذ بداية الحرب الإرهابية على وطنهم، لافتاً إلى صمود الشعب السوري والتفافه حول جيشه الذي أثبت أن الحق والصواب سينتصران على الإرهاب.

كما لفت الوفد الإعلامي إلى ضرورة مواصلة تركيز الإعلام السوري والصديق لسورية على كشف الصناع الحقيقيين للإرهاب والاستمرار في تناول القضايا الرئيسية بالمنطقة وفق قاعدة أن الإرهاب لا حدود له، وأن الانتصار الذي سيحققه الشعب السوري سيشكل البوصلة في هزيمة الإرهاب على المستوى الدولي.

ومن الوفد الروسي، ركز الدبلوماسي سيرغي فارفيوف، على ضرورة التعاون في المجال الإعلامي بكل وسائله لإيصال رسالة الحياة السورية بجميع جوانبها إلى الخارج وعدم الاكتفاء بنقل الأخبار السياسية والعسكرية.

من جانبهم، لفت أعضاء الوفد اللبناني إلى ضرورة التركيز الإعلامي على انتصار سورية ومشروع المقاومة، بعد الانهيار الكبير الذي يعيشه تنظيم “داعش” الإرهابي والتنظيمات الأخرى، مشيرين إلى أن الإعلام له دور كبير في إبراز وتوثيق الإنجازات ما يدفع العدو للاعتراف بهزيمته.

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