بالفيديو: فلسطيني يقاطع كلمة السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل

قاطع شاب فلسطيني السفير الأمريكي الجديد في إسرائيل ديفيد فريدمان، أثناء إلقائه كلمة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي.

وأمام لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، عندما بدأ السفير بالقول “أعربت عن شكوكي إزاء حل الدولتين لمجرد إنني شعرت برفض الشعب الفلسطيني التخلي عن الإرهاب وعدم قبول إسرائيل بوصفها دولة يهودية”، رفع شاب في القاعة علم فلسطين بوجه السفير قائلا، “السيد فريدمان قال أيضا إن اللاجئين الفلسطينيين لا يملكون الحق في الأرض، وليس لهم علاقة بفلسطين”.

وتابع الشاب “جدي طُرد من قبل إسرائيل وها أنا هنا سيد فريدمان أحمل العلم الفلسطيني وراءك مباشرة، سوف ننتصر سيد فريدمان، نحن كنا هناك وما زلنا هناك وسنبقى هناك. الفلسطينيون سيبقون في فلسطين”.

https://www.youtube.com/watch?v=a3a5WMjG2X8

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