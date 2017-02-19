انطلاق عملية استعادة الساحل الأيمن للموصل

أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء حيدر العبادي الأحد 19 فبراير/شباط انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن للموصل من قبضة تنظيم “داعش”.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن القوات المتقدمة تعمل على تحرير الإنسان قبل الأرض.

من جانبه أكد قائد عمليات “قادمون يا نينوى” أن القوات المسلحة “تتسابق بمعنويات عالية” تجاه الأهداف المحددة ضمن عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل التي انطلقت صباح اليوم.

وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت السبت، أن سلاح الجو أسقط ملايين المناشير على غرب الموصل للاستعداد لاستقبال القوات العراقية كما دعت مناشير أخرى المتطرفين إلى إلقاء أسلحتهم والاستسلام، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه القوات بالتحرك في اتجاه المنطقة.

ويشن الجيش العراقي، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2016، عملية تحرير الموصل مدعوما بقوات “البيشمركة” الكردية ووحدات “الحشد الشعبي” و”الحشد العشائري” وطيران التحالف الدولي ضد “داعش”.

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