مصر: هناك تحركات لفتح حوار خليجي – إيراني

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أمس السبت، أن هناك تحركات تقودها دول من أجل فتح حوار خليجي – إيراني، على قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال أبو زيد، خلال لقاء عقده مع محرري الشؤون الدبلوماسية، إن “هناك قلقا من دول الخليج من التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية”، مشيراً إلى أن دول الخليج بعثت رسائل تفيد بأن تحسن علاقاتها مع إيران مرتبط بعدم التدخل في الشأن الداخلي وعدم العبث باستقرار وأمن دول الخليج.

وكان وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، قام، أواخر كانون الثاني/يناير الماضي، بزيارة إلى طهران سلم خلالها رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وزيارة الوزير الصباح إلى إيران، جاءت بناءً على تكليف من قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في كانون الأول/ديسمبر 2016 للكويت بإجراء حوار مع إيران ممثلة عن دول المجلس الـ 6، وهو ما عده مراقبون حدثا فريدا ذا دلالة يعكس بوادر تحسن في علاقات دول الخليج مع إيران بعد عقود من اتهامات لطهران بالتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية.

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