الحوثيون يطلقون صاروخاً بالستياً على السعودية

وذكرت وسائل إعلام مقربة من جماعة “أنصار الله” بصنعاء، اليوم الأحد، أن “القوة الصاروخية للجيش واللجان أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى على محطة كهرباء الشقيق في جيزان بالسعودية”.

وأشارت إلى أن “الصاروخ أصاب هدفه بدقة، وأن محطة الشقيق لتوليد الكهرباء تغذي غالبية القواعد العسكرية في جيزان”، بحسب مصادر عسكرية وصفتها بالمطلعة.

والجدير بالذكر، أن اليمن يشهد منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 بعملية عسكرية تحت اسم “عاصفة الحزم” لدعمها، وبين جماعة “أنصار الله” [الحوثيين] والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقد أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، حسب معطيات الأمم المتحدة.