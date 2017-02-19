ترامب: دول الخليج ستمول المناطق الآمنة في سوريا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عزمه على إقامة “مناطق آمنة” للنازحين في سوريا بدلا من استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه على دول الخليج أن تمول إقامة تلك المناطق.

وقال ترامب في كلمة ألقاها أمام مؤيديه في ولاية فلوريدا الأمريكية، مساء السبت، بثتها قنوات التلفزيون الأمريكية: “أريد إقامة مناطق آمنة في سوريا ليبقى فيها السوريون حتى تسوية الأوضاع في مدنهم”.

وأضاف أن “دول الخليج ستمول تلك المناطق الآمنة. لا يوجد لديها سوى الأموال”.

ودافع ترامب عن سياساته في مجال الهجرة، قائلا: “سمحنا لآلاف الأشخاص بدخول بلادنا، ولم تكن هناك إمكانية للتأكد من هوياتهم، ولم تكن هناك أية وثائق أو أي شيء. ونحن سنضمن أمن بلادنا”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد دخول “ذوي معتقدات سيئة”.

وأكد ترامب عزمه على مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى نه طلب من وزير الدفاع جيمس ماتيس إعداد “خطة لسحق “داعش” بشكل كامل”. وأضاف أنه “أمر ببذل جهود حازمة للتصدي للإرهابيين الإسلاميين المتشددين ليبقوا بعيدا عن بلادنا”.

وجدد ترامب كذلك انتقاداته لحلف الناتو، قائلا إن بعض الأعضاء في الحلف “لا يدفعون فواتيرهم”. وقال ترامب بهذا الخصوص: “علينا أن نتجاهل أصداء نزاعات الماضي التي لم تعد تساعدنا. أنا مؤيد للناتو، لكن دولا كثيرة في الناتو غنية جدا، وهي لا تدفع فواتيرها”.

هذا، وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سباق عن عزمه على إقامة مناطق آمنة في سوريا لحل قضية النازحين. وحتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل فكرته حول المناطق الآمنة وكيفية إقامتها.

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