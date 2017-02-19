غارة جديدة للتحالف تفتك ببعض عناصر داعش

19 فبراير, 2017 - 9:53 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
غارة جديدة للتحالف تفتك ببعض عناصر داعش

قالت تنسيقيات المسلحين أن طائرات التحالف شنت عدة غارات يوم أمس السبت على أهداف تابعة لتنظيم داعش الارهابي بالقرب من مدينة البوكمال في ريف دير الزور.

وبحسب ذات التنسيقيات فإن إحدى الغارات استهدفت  سيارة فيها عناصر لداعش، ولم تعرف الشخصيات التي كانت في السيارة، وبحسب أحد المصادر فإن التحالف لا يستهدف عادة سيارات إلا بناء على معلومات على الأرض، وشخصيات لها وزنها في تنظيم داعش.

وقالت المصادر أن السيارة التي استهدفها التحالف الدولي يعتقد أنها كانت تضم عناصر عراقيين من تنظيم داعش كانوا بصدد العبور إلى سوريا حين قضت عليهم الغارة.

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
19 فبراير, 2017

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