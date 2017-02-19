الانتقام من جنبلاط !

يكشف المقربون من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن اعتماد قانون انتخابي نسبي على قاعدة توزيع المقاعد طائفيا صعب التطبيق في الواقع اللبناني، فما معيار ترتيب المقاعد باللوائح وفق الانتماء الطائفي؟ وكيف يمكن قبول نجاح نائب من طائفة وتصنيفه في اللائحة فرض أن يكون من مرشحي لائحة لم تعطه حدا أدنى من أصواتها، وفي ذات الوقت، فإن هذا القانون سيشجع الناخبين على الاقتراع، كل لطائفته، وبالتالي سيساهم الأمر في شرذمة اجتماعية تفكك مع الوقت صيغة التعاون والعيش المشترك.

ويقول المقربون أن عددا من الاقطاب المسيحيين تحدثوا الأسبوع الماضي عن خطة لإلغاء الآخر في الوسط المسيحي، والمتهمون بمحاولة الإلغاء هم أنفسهم يعلنون حرصهم على التنوع داخل البيئة الدرزية، علما بانه لا توجد حصرية تمثيل في هذه البيئة، فالحزب الديموقراطي بزعامة النائب طلال أرسلان موجود، كذلك الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي والحركة اليسارية اللبنانية وشخصيات مستقلة.

اما مشكلة بعض الأصوات الأخرى التي تنتمي إلى حقبة الوصاية، فهي في كونها تعبر عن رأي مستورد من خارج البيئة الدرزية، ومعظم هؤلاء سبق أن تعاملوا مع الخارج، ويعملون لحساب هذا الخارج للانتقام من جنبلاط، كما أن اعتمادهم على أسلوب الميليشيات والمواكب (المفيّمة) وتوزيع رخص السلاح على «سرايا» المواكبة، نفر أغلبية المواطنين من ممارساتهم التي قد تهدد الاستقرار الذي يحرص عليه العهد الجديد وجنبلاط بنفس المستوى.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

