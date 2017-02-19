فياض: لبنان ليس مكسر عصا

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض أن “المقاومة لم تكن يوماً لغايات سياسية فئوية أو حزبية أو طائفية، ولا أسيرة لعبة سياسية داخلية، ولا معطى قابلاً للمساومات السياسية، بل كانت على الدوام مشروعاً بحجم تطلعات شعبنا ووطننا في أن يكون الوطن آمناً وحراً وأبياً وقادراً في أن يكون هذا المجتمع قادراً على الدفاع عن نفسه ودولته وحقه في الحياة، ومشروعاً ينسجم مع تطلعات أمتنا في أن تكون فلسطين حرة، ويكون شعبها عزيزاً”.

فياض وخلال احياء مراسم رفع راية لبنان وفلسطين وحزب الله في بلدة عديسة الجنوبية، أوضح أنه في الزمن الذي تتهاوى فيه الأقنعة وتسرع في الأنظمة العربية والخليجية تحديداً لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ينبري سيد المقاومة للتذكير بأن فلسطين هي قضيتنا جميعاً، وأن المسار التفاوضي كذبة لا معنى لها، وأن خيارات الرهان على حلول تُستجدى من الأميركي والإسرائيلي هي مجرد سراب، وأن لبنان ليس مكسر عصا لا للإسرائيلي ولا للأميركي ولا لحلفائهما المعلنين وغير المعلنين في المنطقة، وأن لبنان بات وطناً مهاب الجانب، وهو قادر على الدفاع عن نفسه، وأن من يريد به السوء سيدفع ثمناً أسوأ مما يظن.

وأكدت على أنه “وجدت المقاومة لتحرير الأرض عندما استباحها الإسرائيلي، وهي مستمرة في دورها وحضورها ووظائفها دفاعاً عن الوطن في وجه أي تعدٍ أو اعتداء أو عدوان مهما بلغ حجمه ومستواه، وعليه فإن ما ترمي إليه المقاومة هو ردع العدو والدفاع عن الوطن كدولة ومجتمع ومكونات، ولذلك فإننا نقول اتركوا هذا الوطن وشأنه، فلقد اختبر الشعب اللبناني قيمة التحرير والحرية والأمن، وهو لن يفرط بها مهما كان ثمن ذلك”.

وشدد على أن “حزب الله يريد الاستقرار الداخلي، حيث يرى فيه بيئة مطلوبة وضرورية لقدرة المؤسسات الدستورية على القيام بدورها بفاعلية، وتكامل لمعالجة التحديات الكثيرة، وإن هذا الأمر لا يشكل قيداً على التعبير عن مواقفنا السياسية”.

وقال النائب فياض أننا “لن نُجر إلى مماحكات داخلية أو سجالات عقيمة يراد منها إحياء لعبة الاضطراب الداخلي التي تسيء إلى الاستقرار السياسي الذي يبقى أولويتنا، وعليه فإن لنا تحالفاتنا ونظرتنا وحساباتنا إقليمياً، ولكم تحالفاتكم ونظرتكم وحساباتكم المعروفة جيداً، وإن ذلك من وجهة نظرنا ليس مدعاة لإفساد أي مناخ داخلي إيجابي يحيط بانطلاقة العهد، وتجربة الحكومة ومعالجة الاستحقاقات الداهمة.

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