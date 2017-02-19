رئيس وفد معارضة الداخل: هناك نوايا للتلاعب بالقرار الأممي 2254

قال رئيس وفد معارضة الداخل – مسار حميميم إليان مسعد إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 قرار أممي واجب التنفيذ، ويجب أن يكون مؤتمر جنيف 4 في إطاره ووفقا لتوجهاته.

وأكد مسعد أن أي منصة وطنية معارضة يجب أن ترفض جنيف 4 إذا تأكد وجود نوايا من جهات إقليمية أو دولية للتلاعب بالقرار أو حرفه عن مساره، أو هيمنة وفد أية منصة على جننيف 4.

واتهم مسعد منصة الرياض بالسعي لإفشال السياسة الروسية “التي تقود الاتجاه العالمي الجديد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن في سوريا في جميع المجالات وجميع المؤتمرات واللقاءات بما فيذلك جنيف 4 القادم.

وشدد رئيس وفد معارضة الداخل على أن الشعب السوري يطالب بالحل السلمي وفق الشرعية الدولية للخلاص من الكارثة المأساوية والإنسانية التي يعاني منها منذ 6 سنوات.

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