ماذا قال باسيل عن أعداد النازحين في لبنان.. ؟!

أكد وزير الخارجية جبران باسيل خلال افتتاح مؤتمر البلديات الثاني أن “الرقابة التي يقوم بها الناس على البلديات تعطيهم قدرة التغيير التي رأيناها في لبنان، والبلدية تستطيع تطوير عملها ولديها الإمكانية على القيام بذلك ورأينا البلديات التي طورت عملها الإداري والبشري وخططت ونفذت”.

وأوضح أنه “على الحكومة ومؤسسات الدولة مسؤولية ان تشرع القوانين التي تعطي الصلاحيات للبلديات وتخلق الإطار العام التنفيذي الذي يمكن من خلاله للبلديات ان تتطور”، معتبرا أن “الاشتباك السياسي في بلد كبلدنا، المتكرر والمزمن يصيب الادارة المحلية بعطل كبير من هنا يأتي تفكيرنا باللامركزية الإدارية التي ليست استقلالية مطلقة لكل بلدية، لكن العلاقة المباشرة بين الناس والبلديات اقرب من علاقتهم بالسلطة المركزية”.

وأشار إلى أن “علاقة الإنسان بأرض في بلد كلبنان هي قضية محورية، لا نريد علاقة استغلال قصيرة النظر من الانسان بأرضه كالتي نراها اليوم من التنظيم المدني إلى عمليات الاستثمار بشكل نرى فيه ان بلدنا ينحو أكثر نحو دولة “الباطون”، مشددا على أنه “في اللامركزية الإدارية لا استقلالية مطلقة، وهذه اللامركزية تسمح بالتفاوت دون ان تمس مبدأ الحقوق والواجبات”.

وعن ملف النزوح السوري، شدد على أنه “لن نسمح بتمنيننا بمساعدات لم ترتق حتى إلى مستوى تعالج أي أمر”، معتبرا أن “قبولنا بأن تكون المساهمة المحدودة للمجتمع الدولي في موضوع النازحين محصورة بالضيف وليس المضيف يبدو كأنه قبول بكسر المضيف”.

ورأى أنه “على البلديات مسؤولية مباشرة في حماية اللبنانيين ضمن نطاقها الجغرافي في موضوع النازحين ضمن صلاحياتها القانونية وواجباتها”.

وشدد على أن “أي نازح يعود إلى بلده ولو مرة واحدة يفقد صفة النزوح بموجب القانون الدولي ولا يجب أن يعود إلى لبنان، والقول أن عدد النازحين الذين يدخلون لبنان قد خف هو غير صحيح وأنا أراجع الأرقام باستمرار وكل شهر هناك ازدياد في دخول النازحين إلى لبنان”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

