مواقع جديدة للقوات العراقية في الساحل الأيمن للموصل

أعلنت قيادة عمليات “قادمون يانينوى”، اليوم الأحد 19 فبراير/شباط، عن تحرير قريتين في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، كما بسطت سيطرتها على محطة الكهرباء الرئيسية بالمحافظة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد أعلن صباح اليوم انطلاق عمليات تحرير الساحل الأيمن من مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال قائد العمليات الفريق الركن، عبد الأمير رشيد يارالله، في بيان رسمي نشره موقع “السومرية نيوز” الإخباري: “قطاعات الشرطة الاتحادية حررت صباح اليوم، قرية عذبة على طريق الموصل — بغداد، وقرية اللزاكة على الطريق القديم حمام العليل — الموصل”.

وأضاف يارالله، “القوات سيطرت أيضاً على محطة الكهرباء الرئيسية في لزاكة، فيما رفعت العلم العراقي فوق المباني”.

يذكر أن القوات العراقية سبق واستعادت الساحل الأيسر لمدينة الموصل في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وأعلنت أنه لم يتبق من محافظة “نينوى” سوى الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وفضاء تلعفر يقعون تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

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