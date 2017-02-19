“حميميم” يقدم نحو 9 أطنان من المساعدات للسوريين

أفاد مركز حميميم الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا، بأنه قام بإيصال 8.8 طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينتي اللاذقية وحمص وقرية حوش سلطان بريف دمشق.

وجاء في بيان للمركز الروسي أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية حصل على المساعدات الإنسانية 3 آلاف و590 شخصا من المدنيين.

بالإضافة إلى ذلك، نقلت طائرة من طراز “إيل – 76 ” تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية إلى قاعدة حميميم 17.9 طن من المساعدات الإنسانية التي قدمتها جمهورية أرمينيا للسوريين.

وقال البيان إنه خلال الـ24 ساعة الماضية واصلت الأمم المتحدة والشركاء توفير الغذاء والمساعدة الطبية والنفسية والقانونية للجمهورية العربية السورية. وفضلا عن ذلك، تستمر الأعمال الخاصة بإعادة تأهيل البنية التحتية وتزويد المحتاجين بمساكن مؤقتة.

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