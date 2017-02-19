‘‘طبخة‘‘ تركية أميركية لعمل عسكري في الرقة

ذكرت صحيفة “حرييت” التركية اليوم السبت أن أنقرة تخطط مع الولايات المتحدة لشن عملية عسكرية مشتركة لطرد تنظيم “داعش” من معقله في مدينة الرقة.

ونقلت “حرييت” عن مصدرين أمنيين، أن “اجتماعاً عقد الجمعة في قاعدة إنجرليك الجوية التركية بين قائد الجيش التركي خلوصي آكار ونظيره الأميركي جوزيف دانفورد تناولا فيه خارطتي طريق عملية الرقة”.

وبحسب الصحيفة فإن أنقرة تفضل خطة عمل تدخل بمقتضاها قوات تركية وأميركية خاصة مدعومة من قوات خاصة ومقاتلين من “المعارضة” السورية تساندهم تركيا، الأراضي السورية عبر مدينة تل أبيض الحدودية التي تخضع في الوقت الراهن لسيطرة “وحدات حماية الشعب” الكردية.

ووفقاً لتلك الخطة ستقطع تلك القوات عملياً الأراضي، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب قبل التوجه نحو الرقة التي تقع على مسافة نحو 100 كيلومتر إلى الجنوب.

ولفتت “حرييت” إلى أن “تنفيذ مثل تلك الخطة سيتطلب من الولايات المتحدة إقناع المسلحين الأكراد بإفساح شريط بعرض 20 كيلومتراً للقوات المدعومة من تركيا عبر الأراضي التي يسيطرون عليها للتقدم جنوباً”.

ويراهن النظام التركي على تأمين قوات سورية عربية قوامها ما بين 9 و10 آلاف جندي لعملية الرقة يشكل أغلبها مقاتلون يتلقون التدريب حالياً في معسكرين داخل تركيا، ووفقاً للصحيفة فالخطة البديلة والأقل ترجيحاً التي طرحها آكار على دانفورد للتقدم نحو الرقة هي عبر مدينة الباب.

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