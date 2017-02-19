عمليات شرقي حمص وحلب.. الأهداف والآفاق

التسريبات التي نشرتها صحيفة “يديعوت احرونوت” لما سمي بوثيقة غالنت، وهو يؤاف غالنت عضو المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية في الكيان الصهيوني، وهي وثيقة تتضمن “خطة استراتيجية إسرائيلية” ترتبط بتحقيق “المصالح الإسرائيلية” في الساحة السورية وانطلاقًا من هذه الساحة، والوثيقة هي خلاصة نقاشات صهيونية ما قبل زيارة رئيس وزراء الكيان الى اميركا.

وابرز ما جاء في مضمون الوثيقة هو العمل المشترك مع اميركا لمنع تشكل ممر بري لـ”محور الشر الإيراني –السوري -اللبناني”، بحسب التوصيف الصهيوني، اضافة الى فرض امر واقع على سوريا في المستقبل للإعتراف بسيادة “إسرائيل” على المناطق التي تحتلها في الجولان.

طبعًا تتضمن الخطة تفاصيل حول تقاسم المصالح وعملية اعادة اعمار سوريا وتقديم مغريات للجانب الروسي حول مركزية وجوده في سوريا، وامور اخرى ليست موضوع بحثنا المباشر إلّا بما يرتبط بتوضيح وتثبيت فعالية الدور “الإسرائيلي” في الحرب على سوريا، سواء في التخطيط او التدخل والمشاركة.

لهذا ينتفي تساؤل البعض عن ربط المقدمة بعنوان المقال ومضمونه، ليأتي الجواب المنطقي بأن مسرح العمليات الحالي بين الجيش السوري وحلفائه من جهة وتنظيم “داعش” من جهة أخرى هو على مشارف المنطقة التي يسيطر عليها “داعش” في المنطقة الشرقية من سوريا، التي تمتد من شرق حلب وصولًا حتى الميادين والبوكمال مرورًا بالرقّة ودير الزور وصولًا حتى الحدود العراقية – السورية، ومناطق لا يزال تنظيم “داعش” يسيطر عليها في العراق وسوريا. حيث يريد الصهاينة منع عملية الربط ونشوء الممر البري من خلال استمرار العمليات او حسمها، من خلال سيطرة قوى متعددة بديلة لتنظيم داعش تتولى اميركا دعم بعضها كقوات “قسد”، وتقوم دول اخرى اخرها الإمارات العربية المتحدة بالعمل من خلال حوارات مفتوحة على دعم تشكيل بعضها الآخر وهي بشكل اساسي قوات عشائرية.

مضافًا الى ما تقدم، تحاول تركيا ايجاد موطئ قدم ثابت لها من خلال العمليات السابقة في ريف حلب الشمالي، حيث دعمت “قوات درع الفرات” ولا تزال تدعم عملياتها على مشارف مدينة الباب والتي لم تصل بعد الى تحقيق اهدافها في السيطرة على المدينة واكمال الطريق نحو الجنوب باتجاه الرقة كما يصرح المسؤولون الأتراك.

من هنا نفهم ترابط ما جاء بوثيقة “غالنت” وما يصرح به القادة الصهاينة حول آفاق العلاقات الطيبة مع دول “محور الإعتدال العربي”، وما يحصل في الميدان خصوصًا في المنطقة الشرقية من سوريا حيث تعمل “إسرائيل” على تحسين شروط حصار ايران ومنعها من اقامة الممر البري الرابط وتسهيل عمليات الإمداد بين ايران وسوريا ولبنان عبر العراق بحسب خطط المسؤولين الصهاينة، رغم أنّ المواجهة لا تنحصر في هذا الأمر.

العمليات الحالية للجيش السوري في الأرياف الشرقية لحلب وحمص تأتي في سياق مجموعة من الأهداف وهي:

1- تأكيد حق الدولة السورية الثابت في تحرير كل اراضيها، وهو أمر ينطلق من الدستور السوري وشرعة الأمم التي تحفظ للدول حقها في الحفاظ على اراضيها وسيادتها على الارض والمواطنين، وفي هذا الجانب يأتي الإحتلال التركي لبعض الأراضي السورية كمثال واضح.

2- اكتساب العمليات في شرقي حلب وحمص صفة الترابط لجهة رسم خطوط اتجاهات التقدم نحو المنطقة الشرقية، بالنظر الى ما حققه الجيش السوري في ريف حلب الشرقي حيث ثبّت خط جبهة صد هامة يعمل على استكمالها من خلال اغلاق المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” والسيطرة عليها بحيث تتأمن مسألتان:

أ‌- المسألة الأولى وهي الوصول الى الضفة الغربية لنهر الفرات وبحيرة الأسد، من خلال محوري الهجوم الحاليين جنوب شرق مدينة الباب ومحور كويرس – دير حافر لتشكيل منطقة سيطرة بعمق كبير تشكل جبهة صد متماسكة امام اي احتمال تقدّم للقوات التركية نحو الجنوب وتحديدًا الى منطقة الطبقة وتاليًا الرقة، مع الإشارة الى ان وصول الجيش السوري الى منطقة الخفسة سيُخرج مدينة حلب من ازمة المياه بشكل نهائي.

ب‌- المسألة الثانية وهي تثبيت نقاط ارتكاز هامة في منطقة دير حافر – السبخة مع تقدم محتمل من خناصر أيضًا، ليتم بعدها التقدم نحو مسكنة التي تعتبر مفتاح مدينتي الطبقة والرقة.

3- استمرار العمليات في ريف حمص الشرقي التي قطعت شوطًا كبيرًا نحو تأمين محيط مطار الـT4، والتقدم الجيد وبوتيرة منتظمة نحو تدمر وهو ما سيؤمن مزيدًا من السيطرة على مناطق النفط والغاز تمهيدًا لإعادة تأهيلها وادخالها في الخدمة، علمًا بأنّ عمليات الجيش السوري نحو تدمر لن تتم على شاكلة العمليات السابقة التي قامت على اساس فتح الممرات، بل ستكون على قاعدة التقدم والتكنيس الكامل لمحيط التقدم والسيطرة، وهو ما تقوم به الطائرات القاذفة الإستراتيجية الروسية بحيث يستمر التقدم ما بعد مدينة تدمر الى بلدة السخنة، وهي عقدة ربط هامة يمكن تطوير العمليات بعدها لخلق مثلث ربط مع خناصر ومسكنة يشكل قاعدة ارتكاز مهمة جدًا في اية عمليات نحو دير الزور والطبقة، مع الإشارة الى ان تحقيق عملية الربط لهذا المثلث ستضع قوات كبيرة لتنظيم “داعش” تتموضع في شمال التياس وتدمر وشرق حماه داخل الطوق، وهو امر إن حصل سيكون بمثابة خطوة ميدانية استثنائية وابداعية.

انطلاقًا من واقع العمليات الحالية في ريف حمص وحلب الشرقي يمكن تحقيق اهداف تكتية والعمل على تثبيت نقاط وقواعد ارتكاز لعمليات استراتيجية، ترتبط بالوصول الى دير الزور كخطوة اولى ومن ثم العمل على اكمال عمليات السيطرة على نطاق اوسع، وهي بالمناسبة عمليات ترتبط بما يمكن ان ينجزه الجيش العراقي والحشد الشعبي على الضفة العراقية.

وعليه، يبدو المشهد سباقًا الى تحقيق اهداف يعتبرها الصهاينة والأميركيون والأتراك ومعهم “دول الإعتدال العربي” ضرورية لتحقيق منع نشوء ممر الربط، بينما تعمل الدولة السورية ومعها الحشد الشعبي العراقي على رسم مسرح عمليات يعاكس رغبة الطرف المعادي.

إذن هو الوقت وتطور العمليات الذي سيحدد الواصل أولًا الى نقاط ارتكاز ترسم مسرح العمليات، كلٌّ انطلاقًا من تموضعه.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

