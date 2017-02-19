زهران: موقف عون رجولي.. وحزب الله لم يتلقى رسالة تهديد

أكد مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران أن “العدو الإسرائيلي لن يشعر بالخطر الحقيقي إلا حين ينزل الستار بشكل كامل على الحرب السورية”، مبيناً أن “موقف الرئيس ميشال عون عبّر عن موقف رجولي و كان فخر لنا أن يقول ” نحن لا نتهدّد بس نهدّد” قائلاً أن “الرئيس عون منتفح ولديه ليونة في الأمور الداخلية ولكن في الأمور الاستراتيجية الرئيس عون رجل صاحب موقف صلب و واضح”.

زهران وفي حوار تلفزيوني كشف أن “حزب الله لم يتلقى رسالة من أي دولة عربية تفيد بأن العدو الإسرائيلي سيشن عدواناً على لبنان وهذا الكلام تهويل وقد يكون الهدف منه تطيير الانتخابات النيابية”، معتبراً أن “خطاب السيد حسن نصر الله كان واضحاً عندما قال أنه لن يبادر بقصف الكيان الصهيوني بل قال إن تم الاعتداء علينا سنردّ بقصف مفاعل ديمونا”، مضيفاً أنه من المؤسف أن نرى اليوم عرب متحمسون للحرب أكثر من الكيان نفسه.

وقال إن بعض العرب و”بعض” اللبنانيين يتأملون بوصول ترامب إلى سدة الرئاسة أن يذهب الإسرائيلي إلى فتح حرب مع حزب الله، مؤكداً أن أكثر من لا يرغب بهذا الحرب هو السيد حسن نصرالله.

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، اعتبر مدير مركز الارتكاز الإعلامي أنه لا يرى قانون جديد في الأفق وهناك من يريد عن عمد أن يضيع الوقت من أجل التمديد المقنع، كاشفاً أنه “لا يوجد حتى هذه اللحظة نقاش جدي بقانون الانتخاب وأكثر قانون قابل للتنفيذ هو قانون مروان شربل – نجيب ميقاتي”.

وأردف قائلاً “يوماً بعد يوم يثبت أن ما قاله الرئيس نبيه بري كان صحيحاً حين طرح موضوع السلة المتكاملة” مؤكداً أنه مثلما صدق برّي حين تكلم عن السلة، صدق الآن حين قال “سيوفهم على الستين و قلوبهم مع الستين”.

وفي موضوع الضرائب، أكد زهران أنها أقرها مجلس النواب و وافقت عليه كل الكتل، فكيف يقول نائب صوت على ضريبة “لن نقبل بها !!”، موضحاً أنه “بكل دول العالم يكون مقدار “النصب” 2%، إلا في لبنان يكون النصب بمقدار 98%”، قائلاً “يكذب السادة النواب الأكارم و السادة الوزراء الذين قالوا أنهم لن يقبلوا بمشروع الموازنة بل هم من صدقوا و وافقوا عليها بالمجلس”.

أما في موضوع التعيينات، قال زهران “أثق بفخامة الرئيس وأثق أنه لن يقبل بما يحصل بملف التعيينات.. فليذهبوا إلى مجلس الخدمة المدنية”، كاشفاً أنه قبل نهاية الشهر الحالي هناك تعيينات جديدة لكن الخلاف هو على الآلية، وأن كل المؤشرات تدل على أنه هناك قائد جيش جديد و مدير قوى أمن داخلي”.

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