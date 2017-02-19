برزة والقابون أمام خيارين لا ثالث لهما

تحدثت مصادر محلية عن “قيام لجنة المصالحة الوطنية بتقديم ورقة تحتوي على بنود تسوية تشابه بنود تسويات باقي المناطق ليتم الموافقة عليها من قبل مسلحي “المعارضة” في حي برزة والقابون”.

وأوضحت المصادر أنه “في حال عدم قبول بنود التسورية، فسيتم فرض العمل العسكري على المنطقة في حال رفض المصالحة”.

وأفاد مصدر ميداني عن “قيام الجيش العربي السوري بتنفيذ رمايات مدفعية وصاروخية كثيفة أدت الى تدمير عدة مواقع للمسلحين في منطقة القابون تمهيداً للبدء بعمل عسكري في المنطقة في حال رفض المسلحين ورقة التسوية”.

وتشهد منطقة برزة توتراً بعدما وجه الجيش العربي السوري ضرباته باتجاه مواقع المسلحين في حي القابون الملاصق لحي برزة مع رصد حركة نزوح لأهالي برزة خوفاً من اندلاع المعارك ”.

ويتمتع حي القابون بأهمية استراتيجية كونه ملاصق لحي برزة من الشمال وجوبر من الجنوب و يبعد عن مركز المدينة 4 كم.

يذكر أن مصادر خاصة للحدث نيوز كانت قد أكدت بدء عملية عسكرية واسعة للجيش السوري بهدف استعادة الحي من جبهة النصرة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

