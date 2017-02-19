شربل: الكلام عن المختلط معيب

أوضح الوزير السابق مروان شربل في حديث تلفزيوني أنه “شعرت خلال لقاءاتي الأخيرة التي قمت بها أنه لا قانون انتخابي جديد حتى الآن”، معتبرا أنه “من المعيب الكلام عن القانون المختلط، المعيار يجب أن يمكون على أساس المواطن وليس على أساس الأحزاب، المواطن عليه أن ينتخب بمعيار واحد فإما ينتخب على اساس الأكثري إما على اساس النسبي”.

وأكد أن “حصول الفراغ في مجلس النواب يعني الوصول إلى كارثة ويعني ان هناك مشكلة سياسية ونحن نتمنى أن لا نصل إلى فراغ والاتفاق على قانون انتخابي عادل”، معتبرا أنه “يمكن للفرقاء السياسيين الاتفاق على قانون إذا تنازل كل فريق عن شروطه قدر الإمكان للوصول إلى صيغة ترضي الجميع”.

وشدد شربل على انه “إما اعتماد النسبية الكاملة إما إلى القانون الأكثري الكامل”، لافتا إلى أن “مشروع القانون الذي طرحته، يمثل الجميع ولا يستثني أحدا”.

وأضاف “النظام النسبي يمثل 80 بالمئة من الشعب اللبناني”.

وقال: “ما يهدّي الوضع الأمني اليوم هو العمليات الاستباقية التي تقوم بها القوى الأمنية والوضع السياسي المتماسك بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، لكن لا يمكن وضع أي قانون يفرق بين اللبنانيين”.

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