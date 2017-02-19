ترامب: أعضاء حلف الناتو لا يدفعون الفواتير

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت 18 فبراير/شباط أنه لا يزال حليفا مؤيدا لحلف شمال الأطلسي، لكنه أشار إلى أن العديد من أعضاء التحالف “لا يدفعون الفواتير”.

وقال ترامب في كلمة ألقاها أمام مؤيديه في ولاية فلوريدا الأمريكية، بثته قنوات تلفزيونية، “علينا أن نتجاهل الإطارات أصداء حروب الأمس، نقود معارك لم تعد تساعدنا، أنا أؤيد الناتو الأطلسي، ونحمي العديد من الدول في الحلف ودول غنية جدا، ولكن العديد من البلدان في منظمة حلف شمال الأطلسي لا تدفع فواتيرها “.

وتابع ترامب قائلا ” لن نستمع مجددا لأولئك الذين لا يمكن أن يحققوا شيئا سوى الفشل، الظروف الجديدة تتطلب حلولا جديدة”.

وكان ترامب وخلال حملته الانتخابية ومنذ أيامه الأولى في البيت الأبيض، قد أثار شكوكا إزاء التزام واشنطن منذ نحو 70 عاما بالحلف الذي قال إنه “عفا عليه الزمن” وبات عبئا على دافع الضرائب الأمريكي.

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