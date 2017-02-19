فنيش: لا مشروع خاص للمقاومة

أكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن “أي كلام مغرض أو مسيء لموقف رئيس الجمهورية اللبنانية الذي كان صريحا في التعبير عن حقيقة الأمور، وصادقا في توصيف ما يتعرض له لبنان وما يخدم مصلحة هذا الوطن، هو كلام مسيء لصاحبه، لأن الكلام الذي صدر عنه، يؤكد أن هذا الرئيس حريص على أمن الوطن ومصلحته، وهو فوق ما يتهمه البعض أنه لحساب فئة أو جهة”.

كلام فنيش جاء خلال رعايته حفل افتتاح معرض صور، أقامه “حزب الله” في مركز الإمام الخميني في مدينة صور لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإيرانية، في حضور عدد من العلماء والفاعليات والشخصيات والأهالي.

وأوضح أن “المقاومة لا تحمل مشروعا خاصا، وهي ليست لفئة أو لجهة معينة، والدليل على ذلك أنها قدمت كل انجازاتها في خدمة اللبنانيين جميعا، سواء في التحرير واسترداد الأرض، أو في إعادة الدولة ومؤسساتها لممارسة دورها على أرضها، فضلا عن التصدي للخطر التكفيري والإرهابي”، وأضاف: “طالما أن لبنان يمتلك هذه القوة المتكاملة مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية ودور مؤسسات الدولة، فعندئذ لن تستطيع إسرائيل ولا أي أحد أن يخيف اللبنانيين”.

وشدد على أن “لغة الضغوط أو التهويل أو التهديد التي يمارسها البعض أصبحت من الماضي، لا سيما وأن المقاومة رسمت تاريخا جديدا ومعالم أفق جديد ومعادلة جديدة مفادها أنه ليس في هذا الأفق، ولا في تاريخنا المقبل عودة إلى مرحلة الخوف أو الرضوخ للتهديد، ولذلك كنا وسنبقى على هذا الخط، نبذل التضحيات لنصون ما حققه شهداؤنا بدمائهم مهما كانت التضحيات، فهذا هو الطريق المؤدي إلى الحرية والأمن والطمأنينة”.

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