تركيا اختارت أن تكون في المؤخرة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده لن تشارك بشكل مباشر في عملية تطهير الرقة السورية، لكنها ستقدم الدعم التكتيكي اللازم لإنجاح العملية حسبما ذكر موقع ديلي صباح التركي.

وقال يلدريم للصحفيين السبت 18 فبراير/شباط من مدينة ميونيخ الألمانية، “الولايات المتحدة وتركيا مع القوات المحلية، وقوات المدنيين والجيش السوري الحر، وغيرها من القوات في المقدمة بينما نحن في الخلف”.

وحول احتمالات عدم اشتراك الولايات المتحدة في العملية، أكد يلدريم أن الولايات المتحدة عازمة على القيام بالعملية على أية حال.

وأشار يلدريم إلى أن التعاون التركي الأمريكي سيتأثر سلبا في حال قررت واشنطن الاستعانة بقوات سوريا الديمقراطية.

إلا أن صحيفة حرييت التركية أشارت من جانبها إلى أن أنقرة قدمت مقترحين للولايات المتحدة بشأن كيفية تنفيذ عملية عسكرية مشتركة لطرد تنظيم “داعش” من معقله في مدينة الرقة السورية.

وفق الخطة الأولى تدخل قوات تركية وأمريكية خاصة مدعومة بكوماندوس ومقاتلين من المعارضة السورية المدعومة تركيا، الأراضي السورية عبر مدينة تل أبيض الحدودية التي تخضع في الوقت الراهن لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، إلا أن تنفيذ هذه الخطة يتطلب من واشنطن إقناع المسلحين الأكراد بإفساح طريق بعرض 20 كيلومترا للقوات المدعومة من تركيا عبر الأراضي التي يسيطرون عليها للتقدم جنوبا.

أما الخطة البديلة والأقل ترجيحا، فهي التقدم نحو الرقة عبر مدينة الباب التي تقاتل قوات مدعومة من تركيا للسيطرة عليها منذ شهرين.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن الرحلة الطويلة التي تمتد لـ 180 كيلومترا والطبيعة الجبلية تجعلان هذا الاحتمال أقل ترجيحا.

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