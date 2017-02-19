هذا ما كشفه سالم زهران عن الوضع في سوريا !

كشف مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران أن “هذه اللحظة لا تزال اللحظة السورية هي لحظة حرب.. و ليست اتفاق سياسي”، مشيراً إلى أن “الإسرائيلي عاد ليشعل النار حول دمشق و في الجنوب”.

زهران وحوار تلفزيوني قال إن “العامل الإسرائيلي دخل مباشرة إلى المشهد السوري بعد أن عجز عن ذلك بطريقة غير مباشرة”، مبيناً أن الروسي يريد الحل السياسي و”الإسرئيلي” وبعض الدول العربية يريدون استمرار الحرب، و لايملك أحد قرار استمراريتها أو إنهاءها”.

وأضاف زهران أن “ما يحصل في الأستانة و جنيف لا ينهي الحرب السورية بشكل كامل”، قائلاً “الأمور في سوريا تتعقد أكثر فأكثر، وأشعر أن الحرب السورية مستمرة و لو بأشكال مختلفة”.

وأردف قائلاً “لا أثق لا بأردوغان فهو يريد بمكان ما أن يستقوي بالإدراة الأميركية الجديدة”، لافتاً إلى أن “تجفيف منابع الإرهاب المالية والتمويلية تخفف من وطأة الحرب ولكن لا تنهيها”.

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