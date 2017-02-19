الجبير: هناك علاقة تجمع إيران مع القاعدة وداعش!

جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد 19 فبراير/شباط اتهاماته لإيران برعاية وتصدير الإرهاب، مبديا استغرابه من استثناء “القاعدة” أو “داعش” لإيران من قائمة أهدافهما.

وقال الجبير خلال مؤتمر ميونخ للأمن إن إيران تتوسع في دعم الإرهاب ودستورها يدعو لتصدير الثورة، وإن إيران استقبلت قيادات القاعدة أثناء الحرب الأمريكية على التنظيم”.

كما رجح الجبير فرضية وجود صفقة بين إيران وداعش والقاعدة، معربا عن أمله بأن تقوم إيران بتغيير سياساتها لإقامة علاقات بناءة معها.

أما فيما يخص علاقات السعودية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، قال الجبير: نتعاون مع الإدارة الأمريكية الحالية بشكل وثيق، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب رجل أعمال يعمل على حل المشاكل.

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