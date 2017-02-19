البعريني: عتبنا كبير على جنبلاط

أكد رئيس التجمع الشعبي العكاري النائب السابق وجيه البعريني أنه يعول على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “لإصدار قانون انتخابات نيابية عادل ومنصف للجميع”، كلام البعريني جاء خلال استقباله وفودا وشخصيات هناته بالسلامة بعد وعكة صحية.

وأوضح أن “بعض القيادات للأسف تستثني زعامات عكار ومرجعيتها من اي تشاور عن قانون الانتخابات او غيره وعتبنا شديد على الحزب التقدمي الاشتراكي الذي كان حدوده بالتشاور طرابلس، مع اننا شركاء معه ومع زعيمه وليد بيك جنبلاط منذ زمن”، معتبرا أن أي قانون انتخابي لا يراعي العدالة ويعطي كل المناطق بصورة متساوية لن يكون مجديا”.

ولفت إلى أن “اتفاق الطائف اتى لينصف المناطق والاطراف، ولكن ما زال الحرمان موجودا. نعود ونكرر للمرة الالف نطالب بتشغيل مطار القليعات وتفعيل المرافق الحيوية كمرفا العبدة وتحسينه واقامة مسابح شعبية على شاطىء عكار واستثمار المياه الكبريتية الساخنة في العريضة وتفعيل العجلة الاقتصادية واعطاء فرص تشجيعية لاقامة مصانع وتشجيع السياحة في الجبال التي هي ثروة مهدورة لا تلقى اي اهتمام من قبل المعنين”.

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