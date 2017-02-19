الجبير: الأزمة اليمنية ستنتهي خلال العام الجاري

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الأحد، إن الأزمة اليمنية ستنتهي خلال العام الجاري 2017.

وأضاف الجبير، خلال كلمة بمؤتمر الأمن ميونخ، ” أعتقد أن عام 2017 ستحل فيه عددا من التحديات في الشرق الأوسط، وأعتقد أن الأزمة في اليمن سوف تنتهي خلال عام 2017.

وتابع الجبير أن بلاده ترى أن “محاولة الإطاحة بالحكومة الشرعية في اليمن قد فشلت” وسيصبح اليمن على مسار التنمية وإعادة الإعمار.

وتوقع الجبير، اليوم الأحد، أن تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التعاطي بإيجابية مع القضايا الملتهبة بالمنطقة، مشيرا إلى أن احتواء إيران يمثل هما سعوديا أميركيا مشتركا، وذلك بعد دعوة طهران لإجراء حوار.

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