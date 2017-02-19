بالصور: عيون الخليج على السلاح الروسي

تشارك روسيا في معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2017) الذي افتتح الأحد 19 فبراير/شباط، في أبوظبي. ما يتيح عقد صفقات كبيرة مع دول الخليج العربي.

وذكر المكتب الصحفي لشركة “روس أوبورون إكسبورت” أن وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، سيرأس الوفد الروسي العام في المعرض. كما عين نائبا له، أليكسي فرولكين، نائب رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، مضيفا أن سيرغي أبراموف، المدير الصناعي لشركة “روس تيخ” سيكون رئيسا للوفد المشترك لشركتي “روس تيخ” و”روس أوبورون إكسبورت”.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن “روس أوبورون اكسبورت” ستعرض في “آيدكس-2017” أكثر من 240 نموذجا من الأسلحة والمعدات العسكرية لجميع أنواع القوات المسلحة، أما العدد الإجمالي من النماذج التي سيعرضها جناح الوفد الروسي بالمعرض فسيبلغ حوالي 800 نوع.





ويتوقع خبراء “روس أوبورون إكسبورت ” عقد صفقات بمليارات الدولارات نتيجة إبداء اهتمام متزايد من قبل الزبائن الأجانب لمجموعة متنوعة من نماذج أحدث المنتجات للصناعة الحربية الروسية ومن بينها مقاتلة من طراز “سو -35” متعددة الأغراض، ومروحية “كا–52″ الملقبة بـ”التمساح” الاستطلاعية الهجومية، ومنظومة ” إس – 400 ” للصواريخ المضادة للجو (“تريومف”)، ومنظومة “بانتسير – إس 1 ” للصواريخ والمدافع المضادة للجو، ومنظومة “إيغلا – إس” المحمولة المضادة للجو.

ووفقا لـ “روس أوبورون إكسبورت” فستعرض بالمعرض نماذج زوارق دورية من المشروع 14310 “ميراج” والمشروع 12150 “مانغوست”.





ويتوقع الخبراء أن يثير عرض دبابة “تي – 90 أم إس” المطورة التي أثبتت صفاتها العملية والقتالية الممتازة في الشرق الأوسط وعربة المشاة القتالية “بي أم بي – 3 أم” والعربة المدرعة “بي تي أر- 82 أ” والسيارات العسكرية “تايفون – كا” اهتماما تقليديا من قبل وفود القوات البرية لبلدان المنطقة.





كما ذكر المكتب الصحفي أنه ستظهر في المعرض أيضا الأسلحة الخفيفة لشركة “كلاشنيكوف” الروسية.

وتشارك نحو 1235 شركة من 57 دولة، في أكبر معرض من نوعه في المنطقة.

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