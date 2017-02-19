الخازن يحذر من تفويت “فرصة العمر” !

حذر رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في بيان اليوم من تفويت فرصة العمر التي ينعم بها لبنان الآن وسط مواجهة شاملة على مستوى المنطقة، قد توصلنا إلى دولة فاشلة ما لم نكلل إنجازات انتخاب رئيس الجهورية ورئيس الحكومة بقانون إنتخابي عصري على مستوى الوطن، وتطلعات أكثرية الشعب اللبناني، قائلاً “إننا على مفترق خطير محفوف بالمواجهة الشاملة على مستوى المنطقة، والمؤشرات المنذرة بسوميها، لا بد وأن نتحسس هذه المرة، نعمة اللحظة اللبنانية السانحة في الإستقرار السائد لننقذ الوطن من خلال الارتفاع إلى أعلى مستويات المسؤولية الوطنية التي يتحملها رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيسان بري والحريري”.

وأوضح أنه “منذ إستلام الرئيس عون مقاليد الحكم قبل أربعة شهور، والإنفتاح الخارجي دوليا وعربيا بما يشبه التهليل بإنتخابه بعد إغلاق فجوة الفراغ في الحكم دستوريا وحكوميا”.

وقال: “حتى نواكب العهد الواعد بمسيرته الناجحة حتى الآن، لا بد من أن نتجاوب لنوافيه على الإستحقاق الإنتخابي وفق قانون جديد يراعي التمثيل المنصف بمناصفته، والمعبر أوسع تعبير عن القواعد الشعبية قبل فوات الآوان، وإلا نعرض لبنان، لا سمح الله، لضياع وفوضى تطيح الأخضر واليابس من كل الإيجابيات التي حصلت”.

وختم: “لا نضيعن فرصة العمر، لأن الوجدان الوطني ينادينا لنتحصن كدولة مقتدرة لا فاشلة، لأن الأوطان لا تعوض متى انهار الهيكل على رؤوس الجميع”.

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