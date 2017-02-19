لتفادي ظهور التعب على وجهك.. إليكِ هذه الحيل ؟

لابد أن سماع عبارة “تبدين متعبة اليوم” هو أمر غير محبب خصوصاً خلال الفترة الصباحية، حتى إذا كان الأمر حقيقياً.

وفيما يلي، سبع أساليب لتفادي ظهور التعب على وجهك بسبب بعض الأخطاء التي ترتكبينها خلال وضع الماكياج:

سوء استخدام ألوان ظلال الجفون

إذا أردت استخدام الألوان الفاتحة كظلال للجفون، فعليك أن تعلمي أن الأرجواني يتماشى مع العيون الزرقاء، والزهري مع العيون الخضراء، لكن إن كانت بشرتك متضررة، فستعمل هذه الألوان على إبراز الهالات السوداء أكثر، وهو ما يعطي انطباعا بالتعب، لذلك فكري أولا في مدى ملائمة اللون لعينيك وتأثيره على وجهك.

وضع الماكياج ونسيان الماسكارا

وضع ألوان ظلال الجفون يُعتبر كافياً لإعطاء بعض الحيوية لوجهك. ولكن للحصول على مظهر جذاب يجب الاعتناء بالرموش ووضع الماسكارا لتكثيفها وإبراز حجمها. أما إغفال خطوة الماسكارا بعد وضع ظلال الجفون، فهو من أبرز الأخطاء التي تظهر تعب الوجه.

وضع “أي لاينر”

حتى بعد وضع ظلال الجفون ووضع الماسكارا بالطريقة الصحيحة، يجب وضع “أي لاينر” لإضفاء الحيوية على ملامح وجهك، خصوصاً أنه يجعل شكل العين أكبر وأكثر جاذبية.

كريم الأساس

إذا كنت ترغبين بإخفاء احمرار الحساسية، أو ربما سواد الجفون، أوأي عيوب أخرى في بشرتك، فالحل ليس في استخدام كمية سخية من كريم الأساس بل بالبحث عن السبل التي تجعله يدوم لفترة طويلة، ويكمن الحل في اختيار كريم أساس بلون أغمق من بشرتك بدرجة، واختيار الكريم الذي يتميز بفعالية وجودة عالية.

حمرة الخدود

الخدود الوردية لها سحرها الخاص، ولكن حذار من السقوط في فخ “خدود بيكاتشو” بسبب وضع اللون عليها بشكل خاطىء، ما يغطي البشرة بطبقة جافة. ولتفادي ذلك، استخدمي ألوان تناسب لون بشرتك وابتعدي عن الألوان الفاقعة، وضعي القليل فقط من البودرة على الخدود بطريقة طفيفة ودائرية، حتى ينتشر اللون ويتوحد مع كريم الأساس.

أحمر الشفاه

يجب أن تكوني حذرة للغاية عند اختيار لون أحمر الشفاه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالبشرة الشاحبة، إذ ان الألوان الفاتحة لن تناسبك في هذه الحالة، بل ستتسبب بمظهر متعب.

ترطيب البشرة

إن وضع الماكياج على بشرة جافة يظهر كل العيوب الواضحة والمخفية، لذا، احرصي على تنظيف الوجه جيدا ووضع كريمات مرطبة ليلا ونهارا وخصوصاً قبل وضع كريم الأساس والطبقات الأخرى من الماكياج.

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