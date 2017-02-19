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وزيرة السياحة الأردنية وصلت إلى بيروت في زيارة رسمية
19 فبراير, 2017
- 1:58 مساءً
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19 فبراير, 2017
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حدث الساعة
13:58
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21:20
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