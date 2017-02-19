خليل: إقرار السلسلة ليس منة من الدولة

قال وزير المالية المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل، خلال إلقائه كلمة حركة “أمل” في ذكرى أسبوع خليل العبد الله والد الشهيدين ماجد وعلي العبدالله، في النادي الحسيني لبلدة الخيام، “إننا اليوم أمام تحديات علينا أن نواجهها بكثير من المسؤولية، وأولها إقرار موازنة عامة تتضمن سلسلة الرتب والرواتب، وهذه السلسلة ليست منة من الدولة تجاه أصحابها بل هي واجب على الدولة تلبية وتنفيذا للوقائع التي تفرض نفسها على مجمل الوضع”.

وأضاف: “نؤكد كقوى سياسية مع حلفائنا على تبني هذا المطلب الذي قدمناه في مشروع الموازنة كي تقر سلسلة الرتب والرواتب وتحال إلى المجلس النيابي وتصبح قانونا جاهزا للتنفيذ”.

وتابع: “السلسلة نقطة أساسية لا بد من أن تتحقق مع جملة من الإصلاحات يفرضها الواقع، من تقديمات اجتماعية وإنمائية”.

ورأى “إننا في منطقة لا تزال في عين العاصفة رغم الاستقرار الذي نعيشه ورغم المناعة التي تحققت بفعل إرادة المقاومين وإرادة جيشنا البطل. نعم نحن لا نزال في عين التحدي الإسرائيلي، ما يستوجب على الدولة بكل مؤسساتها العمل على تأمين كل مستلزمات الصمود لأهلنا في كل المناطق”.

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