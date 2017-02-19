ليبرمان ينفخ في نار التوتر السعودي الإيراني

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأحد 19 فبراير/شباط، أن إيران تستهدف تقويض استقرار الدول العربية وعلى رأسها السعودية.

ودعا ليبرمان في تصريحات أدلى بها على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الدول العربية “السنية” لتفعيل الحوار في ما بينها ودحر العناصر “المتطرفة” في المنطقة.

وأضاف: “آمل في الاطلاع على موقف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تجاه ذلك، لأني اعتقد أن الانقسام الحقيقي ليس بين اليهود والمسلمين، وإنما بين أطراف معتدلة تواجه أخرى راديكالية”.

ومضى يقول: “أما بالنسبة لمفاوضات السلام، فإننا متمسكون بحل الدولتين وأعتقد أن هذا ضرورة مطلوبة للحفاظ على الدولة اليهودية، وعلى الدول العربية أن تكون شريكة في أي اتفاق سلام قد يبرم بين الفلسطينيين وإسرائيل”.

وأشار ليبرمان إلى أن إيران والقوى المرتبطة بها، تشكل أكبر خطر يتهدد الشرق الأوسط، وختم بالقول: “إذا سألتني، ما هو أهم حدث في الشرق الأوسط؟ أجيب أنه يتمثل في إدراك بعض الدول العربية السنية وللمرة الأولى منذ 1948 أن الخطر الأكبر المحدق بها يكمن في إيران لا في إسرائيل”.

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