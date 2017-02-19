نتنياهو: عقدت قمة سرية مع السيسي وعبد الله الثاني في العقبة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد 19 فبراير/ شباط إنه عقد قمة سرية العام الماضي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني عبد الله الثاني في العقبة.

وأفصح رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام وزراء حكومته في الجلسة الأسبوعية أنه هو من بادر لعقد القمة المذكورة.

يذكر أن صحيفة “هآرتس” كشفت صباح الأحد عن القمة والتي عرض خلالها وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري مبادرة للسلام الإقليمي تشمل اعترافا بإسرائيل كدولة يهودية واستئناف العملية التفاوضية مع الفلسطينيين، لكن نتنياهو رفض العرض.

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