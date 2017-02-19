الصين تحصل على امتياز بحقول نفط إماراتية

حصلت الشركة الوطنية الصينية للبترول “سي.إن.بي.سي” على امتياز بنسبة 8%، في حقول أبوظبي النفطية البرية التي تديرها شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية “أدكو”.

وأبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، الأحد 19 فبراير/شباط، مع الجانب الصيني، اتفاقية تمنح بكين هذا الامتياز.

وجاء في بيان لـ “أدنوك” أن “سي.إن.بي.سي”، دفعت علاوة توقيع قدرها 6.5 مليار درهم (1.8 مليار دولار) للدخول في الامتياز البري البالغة مدته 40 عاما الذي تديره أدكو.

وبذلك يتبقى 4% فقط من إجمالي نسبة 40% من امتيازات الحقول البرية لـ”أدكو” المخصصة لشركات النفط العالمية.

ويضم امتياز “أدكو” حقول باب، وبوحصا، وشاه، وعصب، وتبلغ موارده الإجمالية ما بين 20 و30 مليار برميل من المكافئ النفطي على مدى فترة الامتياز، وتنتج الحقول 1.6 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا في 2017.

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