انفجار يطال المقرّ “الأمني” للمسلحين في درعا

انفجرت دراجة مفخخة في مايسمى “المكتب الأمني “في مدينة نوى في درعا أدى إلى مقتل ثلاثة من المسلحين على الأقل وأصيب آخرون،

حيث أورد مايسمى ب “المكتب الإعلامي” في نوى أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب آخرون، جراء انفجار دراجة مفخخة بالقرب من المكتب الأمني في المدينة.

في حين أكدت تنسيقية “تجمع أحرار حوران” عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب تسعة آخرون، جراء انفجار الدراجة بالقرب من ا”لمكتب الأمني” التابع ل “المجلس العسكري.”

وإلى ذلك وجه ناشطون معارضون التهمة إلى تنظيم “داعش”،

فيما اتهم ناشطون آخرون ميليشيا “جيش خالد بن الوليد” المتهم بمبايعته لتنظيم “داعش” ، بتنفيذ العملية،بزعمهم أن مسلحو”جيش حالد ابن الوليد” يعتمدون على الانتحاريين، الذين يوظفهم التنظيم في ضرب مقرات الميليشيات الأخرى في مناطق عدة من سوريا.

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