القوات العراقية تسيطر على قريتين جنوب الموصل

أعلن قائد عسكري عراقي أن القوات العراقية سيطرت على خمس قرى تقع الى جنوب الموصل، بعدما باشرت الأحد العمليات العسكرية لاستعادة غرب المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان “قطعات الشرطة الاتحادية تحرر قرية عذبة على طريق الموصل-بغداد وتحرر قرية اللزاكة على الطريق القديم حمام العليل-الموصل”.

وتابع البيان أن القوات “تسيطر على محطة الكهرباء الرئيسية في لزاكة وترفع العلم العراقي فوق المباني” عند الأطراف الجنوبية لثاني مدن العراق وآخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في البلد.