القوات العراقية تسيطر على قريتين جنوب الموصل

أعلن قائد عسكري عراقي أن القوات العراقية سيطرت على خمس قرى تقع الى جنوب الموصل، بعدما باشرت الأحد العمليات العسكرية لاستعادة غرب المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله في بيان “قطعات الشرطة الاتحادية تحرر قرية عذبة على طريق الموصل-بغداد وتحرر قرية اللزاكة على الطريق القديم حمام العليل-الموصل”.
وتابع البيان أن القوات “تسيطر على محطة الكهرباء الرئيسية في لزاكة وترفع العلم العراقي فوق المباني” عند الأطراف الجنوبية لثاني مدن العراق وآخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في البلد.
ويقع المطار والقاعدة العسكرية الملاصقة له عند الأطراف الغربية للموصل، على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يعبر المدينة.
وفي بيان لاحق، اكد يار الله ان “قوات الشرطة الاتحادية، حررت قرى الكافور والجماسة وقرية البجواري”.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة غرب الموصل من تنظيم الدولة الاسلامية، بعدما كانت القوات استعادت الشطر الشرقي من المدينة.
وتاتي المعركة في اطار معركة واسعة اطلقتها القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، في 17 تشرين الأول/أكتوبر ، لاستعادة الموصل، آخر أكبر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق.