“مناطق آمنة” في سوريا: ترامب يخطط و دول الخليج تموّل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نية بلاده إقامة ما سماها بالمناطق الآمنة في سوريا بتمويل من بلدان الخليج العربية لمنع تدفق اللاجئين على الغرب

حيث قال ترامب في كلمة ألقاها في حشد من المواطنين في ولاية فلوردا، “ما أريد فعله، هو إقامة مناطق آمنة في سوريا وغيرها بما يتيح للسكان البقاء في بلادهم والعيش فيها بأمان”.

وأضاف: “سوف نستحدث مناطق آمنة، وسنعمل على أن تقوم بلدان الخليج بتغطية الإنفاق”.

مشيا إلى أن هدفه الرئيس من وراء تطبيق خططه للمناطق الآمنة، “تفادي استقبال أعداد هائلة من اللاجئين تقدر بعشرات الآلاف ممن لا نعرف عنهم شيئا”، معربا رغم ذلك عن ترحيب بلاده بالوافدين.

وختم بالقول: “نريد قدوم المهاجرين إلى بلادنا، إلا أننا نفضل استقبال من يحبوننا ويحترمون عادات وتقاليد بلادنا”.

يذكر أنه سبق لدونالد ترامب وعلق الشهر الماضي دخول اللاجئين عامة إلى الولايات المتحدة لأربعة أشهر، وحظر حتى أجل غير مسمى دخول اللاجئين السوريين إلى بلاده،

كما علق منح التأشيرة الأمريكية لمواطني سبعة بلدان بذريعة حماية الأمريكيين من الهجمات الإرهابية.

وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز” للأنباء بالتعاون مع مؤسسة “إيبسوس” الإحصائية عن أن زهاء خمسين في المئة من الأمريكيين يؤيدون قرار رئيسهم بصدد تعليق استقبال اللاجئين،

فيما أوقفت المحاكم الأمريكية المختصة تنفيذ قرارات ترامب للهجرة، الأمر الذي حمل إدارته على بحث سبل إصدار أوامر تنفيذية بديلة تفيد في الالتفاف على القضاء وتطبيق أوامر ترامب بلا قيود.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

