بيلدت: ما الذي تعاطاه ترامب؟

تساءل وزير خارجية السويد السابق، كارل بيلدت، عن ما الذي دخنه (تعاطاه) الرئيس الأمريكي، دونالج ترامب، قبل أن يدلي بتصريح حول حصول هجوم إرهابي في السويد مؤخرا.

وكتب بيلدت مغردا على صفحته الرسمية في موقع تويتر: “السويد؟ هجوم إرهابي؟ ما الذي كان يدخنه؟”.

وتأتي تغريدة وزير الخارجية السابق ضمن ردود من معلقين ووسائل إعلام سويدية، الأحد 19 فبراير/شباط، على تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي مؤخرا تضمنت أن السويد كانت هدفا لهجوم إرهابي حدث أخيرا.

وقال ترامب في كلمة وجهها لأنصاره، السبت، في فلوريدا “أنظروا إلى ما يحدث في ألمانيا، أنظروا إلى ما حدث الليلة الماضية في السويد”.

وأضاف “السويد.. من سيصدق ذلك؟ السويد” بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أن البلاد استقبلت أعدادا كبيرة من المهاجرين.

وتوالت تعليقات نشطاء ومستخدمي الانترنت على مواقع التواص الاجتماعي تحت وسم “الليلة الماضية في السويد”. وذكرت صحيفة “افتونبلاديت” التي تصدر في ستوكهولم أن قائمة من الأحداث حصلت ليلة الجمعة الماضية تضمنت عاصفة ثلجية ضربت شمال السويد.

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