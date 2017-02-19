كنعان: عون قد يدعو لحوار في بعبدا ..

لفت أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان في حديث تلفزيوني الى أن “المكون المسيحي كان مستضعفاً خلال السبعة والعشرين عاما الماضي وما نريده اليوم هو تصحيح التمثيل وتحقيق اللامركزية الادارية”، مؤكدا أننا “لسنا عاجزين عن إجراء الانتخابات اذا توفرت الارادات لدى الجميع وموضوع الثنائي المسيحي هو رافعة اليوم في لبنان”،

مضيفا: “لا يعقل ان يأتي 34 نائباً من أصل 64 بأصوات المسيحيين والبقية بأصوات الغير وهناك جهات في البلد ترفض القبول بالواقع الجديد”، ومشدداً على أن “النسبية ليست الغائية”.

ورفض كنعان مقولة أن “عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو مخالفة، ومن يقولون العكس فليعطونا مادة في الدستور تشير الى هذه المخالفة”، لافتا الى أننا “مع القانون الارثوذوكسي أو النسبية الكاملة الى حين نتفق على صيغة أخرى”، ومؤكدا أن “التيار الوطني الحر لم يرفض أي طرح انتخابي تقدم وهذا دليل على أننا جديين”.

وأكد أن “الثنائي الشيعي يريد قانون إنتخابي جديد والا لماذا تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد قوانين؟”، لافتا الى أننا “مع التصويت على قانون إنتخابي جديد ولكن من الافضل الاتفاق على قانون مسبق لأننا ندرك أنه في حال لم يحصل ذلك من الصعب حتى الوصول الى جلسة لطرح هذا الموضوع”.

ورأى أن “عون يمكن أن يدعو لحوار في القصر الجمهورية لمناقشة قانون الإنتخاب وليس لجلسات حكومية”، مشيرا الى أن “الرئيس عون لن يبقى ساكتاً بل هو صاحب حركة تزعج البعض في غالب الأحيان”.