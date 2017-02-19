تحرير فتاتين كانتا قد خطفتا من صيدا

أفادت معلومات صحفيه ان مكتب فرع المعلومات في النبطيه تمكن من تحرير الفتاتين ميرنا متولي و دانا قيم واللتان كانتا قد خطفتا من مدينة صيدا على يد عدد من الشبان كما جاء في الادعاء الذي تقدمت به عائلتا الفتاتين”.

وأوضح أن “الدورية عثرت على الفتاتين في حي الاثار في مدينة صور وقد تعرضتا للضرب والايذاء ومحاولة الاغتصاب وقد تمكنت من توقيف احد الخاطفين وهم كانوا في سيارة من نوع BMW سوداء اللون، وقد تم نقل الجميع الى احد مراكز المعلومات ثم تم تسليمهم الى مكتب معلومات صيدا وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص”.

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