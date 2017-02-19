منحة إنتاجية بقيمة 250 ألف ليرة للمختطفين المحررين في ريف اللاذقية

قامت مديرية الزراعة في محافظة اللاذقية اليوم بتوزيع 28 منحة إنتاجية بقيمة 7 ملايين ليرة سورية على الأسر المحررة من ريف اللاذقية الشمالي لتكون نواة مشاريع إنتاجية حسب رغبة المستفيدين.

حيث أوضح محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم في كلمة له خلال توزيع المنح في منطقة بوقا أن المنح المقدمة للمحررين قيمة كل منها 250 ألف ليرة سورية جاءت حسب رغبة المستفيدين

والتي توزعت بين تربية الأغنام وتسمينها وتربية النحل وافتتاح محال سمانة وخدمات اتصال “موبايل”

إلى جانب تقديم عقود عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر يستفيد منها أحد أفراد تلك الأسر لصالح مديرية الزراعة لتأمين مصدر دخل للنهوض بمستواها المعيشي كمرحلة أولى.

تجدر الإشارة إلى أن 20 امرأة و34 طفل كانوا قد وصلوا إلى اللاذقية في التاسع من الشهر الحالي بعد تحريرهم من أيدي التنظيمات الإرهابية التي اختطفتهم لمدة تقارب ال4 سنوات .

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