نزال الروسي إميليانينكو ومنافسه ميتريون يؤجّل

تأجل النزال الذي كان مقررا الأحد 19 فبراير/شباط، بين البطل الروسي في رياضة الفنون القتالية المختلطة فيودور إميليانينكو، ومنافسه الأمريكي ميت ميتريون، بسبب مرض الأخير.

وقال مصدر من “Bellator” (الشركة المنظمة للنزال)، إن المواجهة المقرر إجراؤها في مدينة سان خوسيه الأمريكية في إطار بطولة “Bellator 172″، بين إميليانينكو ومنافسه ميتريون، قد تأجلت، بعدما اكتشف الأطباء حصى في كلي المصارع الأمريكي.

وعلق إميليانينكو على قرار تأجيل المباراة قائلا: “منظمة Bellator أجلت النزال رسميا بسب مرض منافسي، الذي يرقد حاليا في المستشفى.. لقد حضرت لهذا النزال بشكل جدي، لكن للآسف لن يقام.. سيتأجل نزالنا لعدة أشهر، لكي يتمكن ميتريو من استعادة لياقته، وأتمنى له الشفاء العاجل”.

وينوي إميليانينكو، الذي خاض 39 نزالا في مسيرته الرياضية الحافلة، (فاز في 35 منها وخسر في 4)، وضع حدا لمسيرته، بعد نهاية عقده مع منظمة “Bellator”.

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