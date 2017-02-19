ميريام كلينك تنشر صورة لوالدها للمرة الأولى!

شرت عارضة الازياءاللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك صورة لوالدها شاركت بها متابعيها عبر أحد حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي.

يبدو ان الصورة التي نشرتها كلينك لوالدها كانت قديمة، حيث أظهرت الشبه بينهما، مما اثار إعجاب و إستحسان متابعيها في مواقع التواصل الاجتماعي، على عكس اغلب منشوراتها.

يذكر ان ميريام كلينك هي عارضة أزياء لبنانية ولدت سنة 1970 لوالد لبناني وأم صربية، بدأت عرض الأزياء عندما كانت في سن الخامسة عشر وتحولت عام 2012 إلى مغنية وهي أيضاً ناشطة وأثارت الجدل حول ارتدائها للملابس المثيرة وكليباتها وأرائها السياسية ومواضيعها حول البيئة والحيوانات.

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