لاريجاني: إيران تسعى إلى حلف استراتيجي مع روسيا

أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني أن بلاده تسعى إلى رفع مستوى التعاون مع روسيا في المنطقة.

وقال لاريجاني في حديث له مع قناة “الميادين” إن إيران تسعى إلى حلف استراتيجي مع روسيا في المنطقة”.

وأشار لاريجاني إلى عدم وجود أية خلافات بين موسكو وطهران حول المسائل الرئيسة الهامة في جدول الأعمال الشرق أوسطي وخاصة فيما يتعلق بتسوية الأزمة السورية.

كما أكد لاريجاني أن طهران ترحب بحوار مباشر مع الدول العربية وعلى رأسها السعودية، ولكن “دون شروط مسبقة”.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في بداية العام الماضي 2016، بعد تعرض السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد لاعتداء على إثر إعدام الداعية السعودي الشيعي نمر النمر.

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