بالصورة.. سلاف فواخرجي خلال مراحل الدراسة

نشرت النجمة السورية سلاف فواخرجي صورة لها خلال مراحل الدراسة و اكتفت بالتعليق عليها ” أيام الدراسة ” .

وجاءت تعليقات متابعي سلاف على الصورة مثنية على جمالها منذ طفولتها وجمال روحها و رقيّها .

وكانت سلاف قد عادت من القاهرة قبل أيام قليلة بعد تأجيل مسلسل ” هجرة الصعايدة ” للموسم المقبل رغم بدء جلسات التحضير للعمل فيما كانت قد بدأت موسمها بالاعتذار عن الجزء التاسع من مسلسل ” باب الحارة ” بسبب ما قالت أنه عدم توافق مسار شخصية ” جولي ” التي أدتها في الجزء السابق مع الاتفاق الذي جرى بينها وبين الشركة المنتجة لناحية طريقة حضور الشخصية في الجزء التاسع .

فيما لن تعلن سلاف عن العمل الذي ستحضر به في شهر رمضان المبارك المقبل على الشاشات .

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

